ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 2 مارس 2019

السبت 02/مارس/2019 - 09:42 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقر سعر الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت 2 مارس، على تراجعات أمس، الجمعة، بقيمة جنيهين، وسجل الجرام عيار 21 نحو 640 جنيها، وعيار 24 نحو 732 جنيها.

وعيار 18 نحو 548 جنيها، وسجل السعر العالمي 1303 دولارات للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أسبوعين أمس مع تعويض الدولار لخسائره بفعل بيانات اقتصادية مثيرة للتفاؤل في الولايات المتحدة، لكن المعدن الأصفر تلقى دعما من زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1312.67 دولار للأونصة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ الخامس عشر من فبراير عند 1311.61 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1314.30 دولار للأونصة.

يذكر أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحديد أسعار الذهب، على رأسها اتجاهات المستثمرين، وسعر الدولار في أسواق الصرف العالمية، إضافة إلى أسعار البترول والتوترات المالية والسياسية، والعرض والطلب من الذهب في الأسواق.

ترشيحاتنا

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

مفتي الجمهورية السابق يوصي بالإكثار من ترديد 5 كلمات في المصائب

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الانجولي

سلاح التدمير والردع.. تفاصيل منظومة إس 500 الروسية

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار كيا كارينز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

لجنة الفتوى توضح حكم التعجيل بزكاة المال وإخراجها قبل حلول موعدها

بعد إحالة أوراقة للمفتي..الحكم على طبيب كفر الشيخ المتهم بذبح زوجته وأطفالة

4 مشروبات لسد الشهية وحرق الدهون قبل الصيف

رضوى الشربيني في جامعة القاهرة.. 11 مارس

السمكة الشيطان تثير الذعر في أستراليا

محافظ القاهرة: 600 أتوبيس نقل عام لخدمة الجماهير ببطولة افريقيا

الصين تهدد بتوجيه ضربة قاصمة للاقتصاد التركي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

مياه خضراء وعيون دافئة.. وادي الوشواش قطعة من الجنة على أرض الفيروز.. صور

غزل السجاد وصناعة الفخار .. إبداعات فنية لأبناء الوادي الجديد ..صور

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

فيديو

صحة الجيزة: 5 ملايين و400 ألف مواطن مستهدفون في المرحلة الـ3 من 100 مليون صحة.. فيديو
سفير كازاخستان: استفدنا من تجربة مصر لاحتواء الشباب وتشغيلهم وإعدادهم للقيادة
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو
أرمان إساغالييف: القمة العربية الأوروبية تسهم في استقرار العالم
سيولة مرورية تامة بالقاهرة الكبرى يرصدها google earth.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟