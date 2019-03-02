سعر الذهب اليوم السبت 2 مارس 2019

استقر سعر الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت 2 مارس، على تراجعات أمس، الجمعة، بقيمة جنيهين، وسجل الجرام عيار 21 نحو 640 جنيها، وعيار 24 نحو 732 جنيها.



وعيار 18 نحو 548 جنيها، وسجل السعر العالمي 1303 دولارات للأوقية.



وسجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أسبوعين أمس مع تعويض الدولار لخسائره بفعل بيانات اقتصادية مثيرة للتفاؤل في الولايات المتحدة، لكن المعدن الأصفر تلقى دعما من زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1312.67 دولار للأونصة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ الخامس عشر من فبراير عند 1311.61 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.



وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1314.30 دولار للأونصة.



يذكر أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحديد أسعار الذهب، على رأسها اتجاهات المستثمرين، وسعر الدولار في أسواق الصرف العالمية، إضافة إلى أسعار البترول والتوترات المالية والسياسية، والعرض والطلب من الذهب في الأسواق.