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ثقافة

النحت والإسراء والمعراج بثقافة الفيوم

السبت 02/مارس/2019 - 12:00 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نقذ قصر ثقافة الفيوم ورشة بقاعة الفنون التشكيلية لعمل نسجيات يدوية لرموز الفن الشعبي منفذه بالورق الكانسون بألوانه المتنوعة.

كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بطاميه ورشة نحت على الخشب مع الفنان ماهر فريح لتعليم الرواد كيفية عمل مجسمات من الخشب وتطورت الورشة من تعليم النحت بالأزميل إلى استخدام الماكينة الخاصة بالنحت، وذلك للوصول إلى مرحلة تعليم أكبر، وتستمر الورشة الخميس من كل أسبوع.

وفي إطار المحاضرات الدينية أقامت مكتبة اللاهون الفرعية محاضرة بعنوان "رحلة الإسراء والمعراج" تحدث خلالها الشيخ محمد فرج عبد الحميد عن رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى الأقصى والمعجزات التي حدثت معه في هذه الرحلة.

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