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رياضة

تير شتيجن يكشف عن أسباب الفوز على ريال مدريد فى الكلاسيكو

السبت 02/مارس/2019 - 01:37 م
تير شتيجن
تير شتيجن
حسن العمدة
كشف الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، عن هدف البلوجرانا الأساسي هذا الموسم، قائلا: "بطولة دوري أبطال أوروبا هي هدفنا الكبير في هذا الموسم، ومن المهم جدا المحافظة على هذا الهدف في أذهاننا".

وأضاف الحارس المتألق بشدة في الآونة الأخيرة مع برشلونة: "الدفاع بشكل جيد هو مفتاح الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، نستطيع دائما تسجيل الأهداف، لكن في المرحلة الحالية من المسابقة من المهم جدا ألا نستقبل أهدافا كثيرة".

وأردف "بطبيعة الحال يجب أن نكون حاسمين في اللحظة المناسبة، فريال مدريد لم يلعب بشكل ممتاز في الموسم الماضي، لكنهم كانوا حاسمين في اللحظة المهمة، ويجب أن نحترمهم على ذلك".

يشار إلى أن برشلونة، يحل اليوم ضيفا على ريال مدريد في قمة الأسبوع الـ 26 من الدوري الإسباني، إذ سيحاول الميرنجي تقليص فارق الـ9 نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي يسعى إلى الفوز والاقتراب بشكل كبير من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه.

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