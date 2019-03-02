الحكومة :علاج الأنيميا والتقزم والسمنة آمن تماما ومطابق للمواصفات العالمية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول استخدام وزارة الصحة لتطعيمات تسبب العقم في إطار حملة تطعيمات طلاب المدارس الابتدائية ضد الأنيميا والتقزم والسمنة.





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بتطعيمات الأنيميا والتقزم والسمنة، والحملة القومية التي بدأت في المدارس إنما هي حملة قومية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته، والعلاج المقدم آمن تمامًا ومطابق لكافة المعايير الصحية العالمية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.





وتابعت الوزارة ان هذه حملة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من ١٥ فبراير وتنتهي في 11 مارس، وتشمل محافظات (الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة)، أما المرحلة الثانية فسوف تبدأ خلال الفترة من 6 مارس إلى ٢٠ من الشهر نفسه، بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 مارس حتى 10 إبريل المقبل، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادي الجديد)، وقد تم فحص 2 مليون طالب حتى الآن من طلاب المرحلة الأولى للحملة.





وأكدت الوزارة أن أهل الشر ممن يضمرون السوء لهذا الوطن وأبنائه يحاولون تحويل كل إنجاز لصالح الوطن إلى شيء مخالف، ولكن لن تفلح محاولاتهم.



