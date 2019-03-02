ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحكومة :علاج الأنيميا والتقزم والسمنة آمن تماما ومطابق للمواصفات العالمية

السبت 02/مارس/2019 - 02:42 م
صدى البلد
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول استخدام وزارة الصحة لتطعيمات تسبب العقم في إطار حملة تطعيمات طلاب المدارس الابتدائية ضد الأنيميا والتقزم والسمنة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بتطعيمات الأنيميا والتقزم والسمنة، والحملة القومية التي بدأت في المدارس إنما هي حملة قومية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته، والعلاج المقدم آمن تمامًا ومطابق لكافة المعايير الصحية العالمية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور. 

وتابعت الوزارة ان هذه حملة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من ١٥ فبراير وتنتهي في 11 مارس، وتشمل محافظات (الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة)، أما المرحلة الثانية فسوف تبدأ خلال الفترة من 6 مارس إلى ٢٠ من الشهر نفسه، بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 مارس حتى 10 إبريل المقبل، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادي الجديد)، وقد تم فحص 2 مليون طالب حتى الآن من طلاب المرحلة الأولى للحملة. 

وأكدت الوزارة أن أهل الشر ممن يضمرون السوء لهذا الوطن وأبنائه يحاولون تحويل كل إنجاز لصالح الوطن إلى شيء مخالف، ولكن لن تفلح محاولاتهم. 

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتثير البلبلة بين المواطنين وفى حالة وجود اى استفسار يرجي الاتصال على رقم الوزارة التالى ٢٧٩٢٣٧٥٤.
الحكومة :علاج الأنيميا والتقزم والسمنة آمن تماما ومطابق للمواصفات العالمية

ترشيحاتنا

محمد عواد يضع ميدو في مأزق قبل مواجهة الهلال

ضبط 73 ألف قضية سرقة كهرباء بقيمة 47 مليون جنيه

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

بعد الحكم عليه بالإعدام.. جنايات كفر الشيخ تسدل الستار على قضية قاتل زوجته وأطفاله.. القاضي يوجه رسالة للدعاة: أعيدوا الناس للدين.. وعلموهم تزكية النفوس قبل تلقي الدروس.. وهذه محطات مهمة في القضية

مواعيد مباريات اليوم السبت 2 -3- 2019 والقنوات الناقلة

الثائر الحق..جميلة بوحيرد 67 سنة نضال..حاربت الاستعمار الفرنسي ووقفت ضد بن بيلا وتظاهرت ضد التمديد لبوتفليقة

بعد إحالة أوراقه للمفتى.. الحكم على طبيب كفر الشيخ المتهم بذبح زوجته وأطفاله

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

مقصد سياحي عالمي.. تفاصيل تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

تطورات الحالة الصحية للنجم أحمد عز

مفتي الجمهورية السابق يوصي بالإكثار من ترديد 5 كلمات في المصائب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

فيديو

هيدي كرم: السينما لم تتعاف بنسبة 100% ..فيديو
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
فيديوجراف| السحب المثقوبة.. ظاهرة تشهدها السعودية لأول مرة‎
سفير كازاخستان بالقاهرة: تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي رائعة.. فيديو
البحث العلمي والتكنولوجيا توضح الهدف من شهر العلوم المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟