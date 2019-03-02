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رياضة

تدريبات تأهيليلة لـ وليد سيلمان وعاشور في الأهلي

السبت 02/مارس/2019 - 05:47 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خاض وليد سليمان، وحسام عاشور، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى الثنائي تدريبات الجري حول الملعب، بجانب بعض الوحدات البدنية التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويعاني عاشور من الإصابة في منشآ العضلة الأمامية في حين يعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.

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