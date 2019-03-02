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المحمدي يصنع هدفًا في فوز استون فيلا.. وويجان مرسي يتعادل في الشامبيون شيب

السبت 02/مارس/2019 - 07:25 م
صدى البلد
القسم الرياضى
فاز فريق استون فيلا على حساب ديربي كاونتي بأربعة أهداف نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي " الشامبيون شيب"

افتتح كونور هوريوهان التسجيل لاستون فيلا في الدقيقة التاسعة ، بينما أضاف تومي أبراهام الهدف الثاني في الدقيقة 37 بصناعة من النجم المصري أحمد المحمدي ، وعاد هوريوهان ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 44 ، وبعد الهدف بدقيقة ، أحرز جاك جيراليش الهدف الرابع لاستون فيلا ، ليحقق الفريق فوزه الحادي عشر في الدوري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي استون فيلا للنقطة 48 في المركز الحادي عشر ، بينما توقف رصيد نادي ديربي كاونتي عند النقطة 51 في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى تعادل نادي ويجان أتليتيك الذي يلعب لصفوفه المصري سام مرسي ، مع نظيره ميدلزبرة سلبيًا.

شارك مرسي في المباراة بالكامل ، لكنه لم يستطع قيادة فريقه لتحقيق الفوز ، ليرتفع رصيد النادي للنقطة 36 في المركز التاسع عشر ، بينما ارتفع رصيد نادي مدلزبرة للنقطة 58 في المركز الخامس.

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