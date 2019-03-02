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رياضة

ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد

السبت 02/مارس/2019 - 07:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
سلط الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الضوء على هدف المحترف الدولي المصري محمد صلاح في مرمى فريق إيفرتون في المباراة التي جمعتهما الموسم الماضي.

ويواجه فريق ليفربول منافسه فريق إيفرتون يوم الغد الأحد في مباراة تقام باستاد جوديسون بارك في إطار الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للريدز عبر موقع التدوينات الصغيرة فيديو هدف محمد صلاح الذي حصل على جائزة بوشكاش كأفضل هدف في عام 2018، والذي كان في مرمى فريق إيفرتون معلقًا :"نحن لا نستطيع الحديث عن ديربي الميرسيسايد بدون الحديث عن هذا الهدف الساحر من محمد صلاح".



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ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد
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