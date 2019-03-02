لطفي لبيب بـ العكاز فى شرم الشيخ فى الظهور الأول بعد شائعة وفاته

حضر الفنان لطفي لبيب فعاليات حفل الإفتتاح للدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، اليوم لتسلم تكريمه على مشواره الفني، خلال الحفل الذي بدأ قبل قليل.



وحضر لطفي لبيب فعاليات إفتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، ماسكًا بـ عكاز، في أول ظهور له بعد شائعات وفاته التي انتشرت قبل عدة أشهر، بسبب تعرضه لأزمة صحية، والتي كذبها «لبيب» عبر حسابه الخاص على فيس بوك، قائلًا: «أنا بخير وأتمتع بصحة جيدة، وكل ما قيل عن وفاتي شائعات وأكاذيب».



يشار إلى أن الفنان لطفي لبيب يمتلك تاريخا سينمائيا كبيرا، ومن أهم أدواره "السفارة في العمارة"، و "عسل أسود"، و"عمارة يعقوبيان"، و"عصافير النيل"، و"طير أنت"، و"خلطة فوزية"، و"كده رضا"، و"جاءنا البيان التالي"، أما بالنسبة للتليفزيون فقدم فيه أعمال مهمة منها "زيزينيا"، و"ونيس وأيامه"، و"ابن النظام"، و"نصف ربيع الآخر".



وبدأت الليلة فعاليات الحفل الإفتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وشهد الحفل حضور: هالة صدقي ولطفي لبيب لتكريمهم بالإضافة الي إسعاد يونس الرئيس الشرفي للمهرجان.



وتقام الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، في الفترة من 2 حتى 8 مارس الجاري، ويعرض خلال المهرجان 60 فيلمًا عالميًا وعربيًا، بهدف تعزيز الوعي السينمائي والتعريف بالأعمال السينمائية والسمعية والبصرية المتميزة وإتاحة الفرصة أمام العاملين في الحقل السينمائي في العالم العربي والدولي لإقامة حوار سينمائي وتواصل ثقافي يؤدي لتبادل الخبرات وفتح أسواق الأفلام العربية على المستوى الدولي.