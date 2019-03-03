شاهد .. انهيار كوبري مشاة في طوخ على طريق الإسكندرية الزراعي.. فيديو

وقع انهيار بكوبري مشاة كفر الجمال بمدينة طوخ بطريق مصر إسكندرية الزراعي، السبت، بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عال به، الأمر الذي تسبب في سقوطه دون خسائر بشرية.





ودفعت الهيئة العامة للطرق والكباري بعدد من المعدات والأوناش، والمهندسين والفنيين لمتابعة إصلاح الكوبري، وجار تسيير حركة المركبات جزئيًا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، تزامنا مع الإصلاح لتلافى التكدس المروري وفتح الطريق بالكامل للمرور في الاتجاهين وتسيير حركة المركبات كليا.





وكشف معاينة الأجهزة المعنية، أن الكوبري تابع للهيئة والانهيار بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بمعدة ذات أطوال فوق المسموح بها، مما أدى إلى اصطدامها بالكوبري وانهياره، وتبين أن السيارة قادمة من القاهرة في اتجاه بنها واصطدمت بالكوبري عند الكيلو 32 طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام كفر الجمال.



