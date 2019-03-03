أمريكا تتخذ قرارا عسكريا عاجلا بشأن كوريا الجنوبية لإرضاء كيم

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، وقف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية.



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اتخذ البنتاجون القرار بعد مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان ونظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو.



وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بعدما أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون انزعاجه من التدريبات التي كانت تجرى منذ وقت طويل، خلال قمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام.



وأضافت أن مسئولي البلدين وافقوا على إنهاء التدريبات، واستبدالها بتمارين ما بعد القيادة المصممة حديثا، وبرنامج منقح للتدريبات الميدانية.



وقال بيان البنتاجون إن الوزير الأمريكي أوضح لنظيره أن تعديل البرنامج التدريبي جاء ليعكس رغبة واشنطن في الحد من التوتر، ودعم الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائي.

