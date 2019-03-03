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ثقافة

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 12:18 م
صدى البلد
الاسكندرية - علاء المنياوي
بدأ المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة الآثار في موقع مقابر كوم الشقافة الأثرية بالإسكندرية، وذلك للإعلان عن انتهاء مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية وترميمها، وذلك بالتعاون مع المعونة الأمريكية.

المؤتمر يحضره الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وتوماس جولدبرجر، والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وقام بعدها العناني وجولدبرجر بافتتاح المشروع.

وخلال المؤتمر عرض مسئولو المعونة الأمريكية صورا ورسومات توضيحية تكشف كيف تم إنقاذ المقابر من المياه الجوفية التي كانت تملأها، وتنظيف الأملاح على جدرانها نتيجة المياه.
وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور
وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور
وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور
وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور
وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

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