ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

محبو التصوير قد لا يفضلون سامسونج جالاكسي S10 بلاس.. لهذا السبب

الأحد 03/مارس/2019 - 01:36 م
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 Plus
آية جمعة
أبهرت شركة سامسونج Samsung المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، العالم كله بمميزات هاتف Samsung Galaxy S10 Plus "سامسونج جالاكسي إس 10 بلاس" الذي أعلنت عنه 20 فبراير الماضي.

ويأتي الهاتف الجديد من سامسونج مع شاشة 6.4 بوصة عالية الدقة، وكاميرا أمامية مزدوجة 8 + 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية 12 + 12 + 5 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 128 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

لكن يوجد بعض العيوب التي قد تزعج محبي التقاط الصور، وهي عدم وضوح الصور التي يتم التقاطها ليلا أو في ضوء منخفض، كتلك الموجودة على هواتف بيكسل 3 "Pixel 3" وهواوي ميت 20 برو "Huawei Mate 20 Pro"، بحسب ما ذكره موقع "سي.نت" الأمريكي.

وأضاف الموقع أن قارئ البصمة الصوتي لا يكون سريعا ودقيقا دائما.

ترشيحاتنا

نجم المنتخب يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة

ليفربول في مهمة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون

لعنة الـ 1000 يوم تطارد الزمالك قبل مواجهة بطل أنجولا

كارثة تهدد تركيا.. وتحذير من سقوط 500 ألف قتيل

إخلاء سبيل صاحب كلبي التجمع وحبس خفير الفيلا

ضبط موظفين بالبريد استوليا على 155 ألف جنيه من أموال المودعين

الدولار بـ 3 جنيهات.. كيف دعمت نظريات الاقتصاد رؤية عكاشة

مصادرة كمية من مخدر الفينتانيل في نيويورك تكفي لقتل مليوني شخص

الرئيس السيسي يتسلم ميدالية ووثيقة الأخوة الإنسانية من البابا فرنسيس

بيراميدز يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر

سبرتاية وفرشاة .. فنانة تبدع في رسم لوحات بالقهوة والنسكافيه.. فيديو وصور

أبو ريدة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء بطولتي الدوري والكأس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوي ينقذ مسنًا بالقاهرة وينقله لدار رعاية.. صور

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

فيديو

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو
اتحاد الغرف التجارية: مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال بملتقى مصر للاستثمار.. فيديو
توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الإنجولي.. فيديو
وزير قطاع الأعمال العام: ملتقى مصر للاستثمار فرصة للتكامل بين مؤسسات القطاع العام.. فيديو
رامي رضوان عن تغطية خزان وقود قطار بعلبة كشري: الموضوع يستدعي التحقيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟