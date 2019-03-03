محبو التصوير قد لا يفضلون سامسونج جالاكسي S10 بلاس.. لهذا السبب

أبهرت شركة سامسونج Samsung المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، العالم كله بمميزات هاتف Samsung Galaxy S10 Plus "سامسونج جالاكسي إس 10 بلاس" الذي أعلنت عنه 20 فبراير الماضي.



ويأتي الهاتف الجديد من سامسونج مع شاشة 6.4 بوصة عالية الدقة، وكاميرا أمامية مزدوجة 8 + 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية 12 + 12 + 5 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 128 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.



لكن يوجد بعض العيوب التي قد تزعج محبي التقاط الصور، وهي عدم وضوح الصور التي يتم التقاطها ليلا أو في ضوء منخفض، كتلك الموجودة على هواتف بيكسل 3 "Pixel 3" وهواوي ميت 20 برو "Huawei Mate 20 Pro"، بحسب ما ذكره موقع "سي.نت" الأمريكي.



وأضاف الموقع أن قارئ البصمة الصوتي لا يكون سريعا ودقيقا دائما.