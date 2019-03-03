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رياضة

واتفورد يعبر ليستر سيتي في الوقت القاتل .. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 04:34 م
أندري غراي
أندري غراي
حسن العمدة
خطف فريق واتفورد، فوزا مثيرا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيكارج رود فى الجولة الـ29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح واتفورد التهديف فى الدقيقة 5 عن طريق تروي دييني من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من زميله ليقفز على أثرها فتسكن الشباك علي الفور .

وعلى الرغم من تسجيل واتفورد للهدف إلا أنه جاء من تسلل واضح والحكم لم يستعن بتقنية الفيديو.

وأدرك فريق ليستر سيتي هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق فاردي من تسديدة متقنة عقب تلقيه تمريرة رائعه من زميله لينفرد بسرعته تجاه المرمى لتسكن الشباك .

وتمكن فريق واتفورد من إحراز هدف الفوز فى الوقت القاتل عن طريق أندري غراي من تسديدة قوية عقب تلقيه أسيست رائع من زميله لينفرد بالمرمى وحيدا .

وبهذا الفوز يرتفع فريق واتفورد فى المركز الثامن برصيد 43 نقطة بينما تجمد فريق ليستر سيتي فى المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة .

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