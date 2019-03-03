ضياء الميرغني: تمنيت العمل مع أحمد زكي لهذا السبب.. فيديو

قال الفنان ضياء الميرغني، إن الفنان الراحل كمال الشناوي كان ممثلا عظيما، معقبا: «الأستاذ كمال الشناوي كان حاجه فخمة وعظيمة».



وأضاف "الميرغني"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «أنا اشتغلت مع الأستاذ كمال الشناوي في فيلمين، العجوز والبلطجي، وفيلم شوادر، مع الفنانة مديحة كامل».



وأشار: «أنا مثلت مع الفنان فريد شوقي، والفنانة تحية كاريوكا»، موضحا: «مثلت مع تحية كاريوكا فيلم يا تحب يا تقب، وكان الفيلم بداية الموجة الجديدة لأفلام الشباب ومشاكلهم في الشغل والجواز».



وأردف: «الفنان كمال الشناوي شخصية عظيمة، وأنا اشتغل معاه وسعدت جدا بالشغل معاه، وكان مدرسة كبيرة جدا»، متابعا: «الشغل معاهم أضاف لي الكثير من الخبرات»، لافتا: «كان نفسي أشتغل مع الفنان أحمد زكي لإنه عبقري في صنع الشخصية».

