ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ضياء الميرغني: تمنيت العمل مع أحمد زكي لهذا السبب.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 06:31 م
أحمد زكي
أحمد زكي
محمد القاضي
قال الفنان ضياء الميرغني، إن الفنان الراحل كمال الشناوي كان ممثلا عظيما، معقبا: «الأستاذ كمال الشناوي كان حاجه فخمة وعظيمة».

وأضاف "الميرغني"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «أنا اشتغلت مع الأستاذ كمال الشناوي في فيلمين، العجوز والبلطجي، وفيلم شوادر، مع الفنانة مديحة كامل».

وأشار: «أنا مثلت مع الفنان فريد شوقي، والفنانة تحية كاريوكا»، موضحا: «مثلت مع تحية كاريوكا فيلم يا تحب يا تقب، وكان الفيلم بداية الموجة الجديدة لأفلام الشباب ومشاكلهم في الشغل والجواز».

وأردف: «الفنان كمال الشناوي شخصية عظيمة، وأنا اشتغل معاه وسعدت جدا بالشغل معاه، وكان مدرسة كبيرة جدا»، متابعا: «الشغل معاهم أضاف لي الكثير من الخبرات»، لافتا: «كان نفسي أشتغل مع الفنان أحمد زكي لإنه عبقري في صنع الشخصية».

ترشيحاتنا

طلب جديد من الكاف بشأن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019

كارثة تهدد تركيا.. وتحذير من سقوط 500 ألف قتيل

صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو

شاهد ماذا قال معتز مطر المنافق عن الجيش والشرطة سابقا .. وماذا يقول اليوم

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو

إخلاء سبيل صاحب كلبي التجمع وحبس خفير الفيلا

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

سر رقم 7 للسعوديين ومفتاح الحظ لاكتشاف النفط في المملكة

القبض على شقيقتين بالأقصر متهمتان بقضية «مستريحة الأرانب»

شاهد.. لحظة وفاة لاعب جابوني داخل أرض الملعب

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

أطباء يوضحون سر الكدمات الزرقاء في يد الملكة إليزابيث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما طفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

IN BOX يستعرض النماذج الشابة الناجحة.. ويشيد بـ نور الشربيني وهداية ملاك
صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو
خبير دولي: رفع التوعية بالتشخيص المبكر لأمراض السمع لدى الأطفال.. فيديو
فيديوجراف| الشبح الأمريكي جاهز للقتال
ضريح زين العابدين.. مسجد من رائحة أهل البيت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟