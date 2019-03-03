حقيقة فشل قمة ترامب وكيم أون في هانوي

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأحد، حقيقة فشل القمة النووية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي.





وقال بولتون في تصريحات إلى شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن عدم حصول ترامب على التزامات من بيونج يانج بشأن تدمير قدراتها النووية، يجب أن يعتبر "نجاحًا لأن الرئيس يحمي المصالح القومية الأمريكية ويعززها"، وليس فشل للقمة.





وأضاف بولتون، أن المسألة كانت حول ما إذا كانت كوريا الشمالية ستقبل بالنزع الكامل للأسلحة النووية، أم بشيء أقل، "وهو الأمر غير المقبول بالنسبة إلينا".





وتابع: "لذلك تمسك الرئيس برأيه بحزم. وعمّق علاقته بكيم جونج أون. لا أعتبر ذلك فشلًا على الإطلاق عندما تتم حماية المصالح الأميركية القومية".