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أخبار البلد

معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد

الأحد 03/مارس/2019 - 09:18 م
صدى البلد
نورهان خفاجي / عدسة: أحمد بيسو
توجه المعتمرون الفلسطينيون، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من معبر رفح استعدادا لمغادرتهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، قائلين:"الله يخليلكم رئيسكم بارك الله فيه".

أضاف المعتمرون الفلسطينيون، لـ"صدى البلد"، خلال لقائهم في مطار القاهرة، "الحمد لله على التسهيلات اللي قدمهالنا الرئيس السيسي ارتاحنا كتير"، وتابعو: "نشكر إخوانا المصريين على الاحترام اللي قدموهولنا.. والرئيس السيسي نشكره على استضافته لينا واحترامه لينا".

واستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، أول أفواج المعتمرين الفلسطينيين، القادمين عبر معبر رفح استعدادا لمغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، ووصل إلى المطار، الفوج يضم 1000 معتمر، تم نقلهم عبر 20 أتوبيسا مجهزا، ومن المقرر نقلهم إلي الأراضي المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران، والتي ستقلع قبل منتصف ليل غدٍ الاثنين.

كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، انتهت من استعداداتها لاستقبال المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفع الحدودي، تمهيدا لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وتبدأ شركة مصر للطيران، منتصف ليل غد الاثنين، أولى رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية على متنها 250 معتمرا فلسطينيا، ضمن خط جوي يبدأ اعتبارا من 4 مارس حتى 5 يونيو القادم لنقل 13 ألف معتمر فلسطيني على متن 56 رحلة جوية.

وأكدت شركة مصر للطيران، أنه سيتم تنظيم 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع لنقل 1000 معتمر فلسطيني، على متن طائرتها من طراز إيرباص "330 /200"، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 

يذكر أن السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، لأداء مناسك العمر على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضي المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران.
معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد
معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد
معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد
معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد
معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد
معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد
معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد
معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد
معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد
معتمرون فلسطينيون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا ..شاهد

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