تعطل قطارين بسيدي جابر بالإسكندرية وتلفيات بسيطة في المحطة..صور

كشف مصدر بهيئة السكة الحديد بالإسكندرية، عن تعطل قطارين أثناء تواجدهما بمحطة سيدي جابر.



وأوضح المصدر أن القطار الأول يحمل رقم 4015 ركاب خط "أبو قير" الداخلي بالإسكندرية وأثناء تواجده بمحطة سيدي جابر سقطت عجلة البوجى من إحدى العربات، مما تسبب في تلفيات طفيفة في الجسم الخرساني للمحطة نتيجة احتكاك احدى العربات بها.



والقطار الثاني رقم 900 ركاب إسكندرية - القاهرة، فقد سقط بوجى عربة الباور، وتم اصلاح الأمر وتسييره.



وأكد المصدر أنه جرى فتح تحقيق في الأمر، وأنه قد تم التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجى والاستعداد بالسكك البديلة وان حركة القطارات لم تتأثر وتعمل بصورة طبيعية