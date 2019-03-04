سقوط عاطلين قبل ترويجهما حشيش بالقاهرة

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.



عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,670 كيلو جراما، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان للاتصال بعملائهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

