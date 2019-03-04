سوزان نجم الدين ضيفة وائل الإبراشي في كل يوم.. الليلة

تحل الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفة علي الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" علي قناة ‪ON E‬، للحديث عن مشوارها الفنى في التاسعة مساء الليلة.



ويناقش الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن كواليس العمل الذى يجمعها مع حمادة هلال والمخرج محمد بكير والمؤلف أحمد محمود أبو زيد فى مسلسل "ابن أصول".