ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سوزان نجم الدين ضيفة وائل الإبراشي في كل يوم.. الليلة

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:42 م
صدى البلد
نورا نبيل
تحل الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفة علي الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" علي قناة ‪ON E‬، للحديث عن مشوارها الفنى في التاسعة مساء الليلة.

ويناقش الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن كواليس العمل الذى يجمعها مع حمادة هلال والمخرج محمد بكير والمؤلف أحمد محمود أبو زيد فى مسلسل "ابن أصول".

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. نسرين أمين ضيفة برنامج الليلة عندك

شاهد.. آيتن عامر وحمادة هلال في كواليس ابن أصول

سوزان نجم الدين تبدأ تصوير ابن أصول

حمادة هلال يحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية اشرب شاي

شاهد.. حمادة هلال وآيتن عامر وكرارة في كواليس ابن أصول

سوزان نجم الدين تنشر صورة من كواليس ابن أصول

ترشيحاتنا

الكهرباء تكشف تفاصيل حادث حريق الدقى.. فيديو

قرار عاجل من أمير مكة بشأن كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة للإنجليزية

علاج مصري للقضاء على السرطان .. قريبا

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل صفقة القرن: موجودة وستنشر في الوقت المناسب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.. التعليم تنشر إنفوجراف بتفاصيله

هكذا دعمت الجماهير محمد صلاح بعد فشله في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

موقع أمريكي: تميم باع أرضه.. وسلم مفاتيح قطر لـ أردوغان

الرجاء المغربي يهدد بالانسحاب من بطولة الكونفيدرالية

علي جمعة يكشف عن عبادة يثيبك الله عليها ولو كنت منشغلا عنها

3 جنيهات تراجعا فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

البنك المركزى يحذر من تداول عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

فيديو

معاون وزيرة التضامن: المتسولون يعتدون علينا.. فيديو
التضامن: مشروع قومي لتطوير دور الرعاية بـ23 مليون جنيه.. فيديو
استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو
مستشار رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من فيديو الجزيرة المفبرك
شاهد.. رأي الشارع في مشروع قانون تجريم تربية الكلاب بدون ترخيص

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟