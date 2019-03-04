مودريتش: رونالدو واحد في العالم وتعويضه مستحيل

شدد الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، على أهمية مباراة فريقه أمام أياكس أمستردام الهولندي غدًا، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء غدًا: "مباريات دوري أبطال أوروبا دائمًا مهمة بالنسبة لنا، وستكون مباراة غد أساسية لهذا الموسم".



تابع: "سنلعب ضد فريق جيد وطموح للغاية، ستكون مباراة غدًا هي المفتاح لهذا الموسم، نريد أن نكون في الدور ربع النهائي، لن يكون الأمر سهلًا، لكننا جاهزون".



وعن الخسارة أمام برشلونة مرتين بالكلاسيكو في أقل من 72 ساعة، قال مودريتش: "خسارة مباراتين ضد أكبر منافس لك لا يجعلك تشعر بالارتياح أبدًا، تأثرنا كثيرًا ولكن علينا أن ننهض ونحاول أن ننسى ما حدث، وأن ما افتقدناه في هذه المباريات كان تسجيل الأهداف فقط".



وواصل أفضل لاعب في العالم حديثه قائلًا: "نحن دائمًا نأخذ مدريد للموت، ودائمًا يعود مدريد، الجميع يعرف ما حدث في عام 2015، ثقوا بنا، سوف نستمر بالقتال".



أضاف: "بالنسبة لي، لم أبدأ الموسم بشكل جيد وكان من الصعب علي الوصول بهذا الحال إلى كأس العالم للأندية، والآن أشعر أنني بحالة جيدة وأحاول تقديم أفضل ما أملك للفريق".



وأكمل: "لا نلتفت كثيرًا للشائعات، في مدريد دائما يتحدثون عن هذه الأشياء، كلما حدث شيء خاطئ نتحدث في غرفة خلع الملابس كأسرة، ومشكلة هذا الموسم هي الإستمرارية".



وعن تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد بعد رحيله إلى صفوف يوفنتوس، قال مودريتش: "رحيل رونالدو أمر يمكن ملاحظته بشكل واضح، والبحث عن بديل مستحيل تقريبًا، حاول النادي أن يجعل اللاعبين الآخرين يقومون بتعويض هذه الأهداف، لكن هذا ليس سهلًا".



أضاف: "رونالدو يسجل 50 هدفًا في الموسم، تعويضه بلاعب واحد أمر مستحيل لأنه لا يوجد إلا كريستيانو رونالدو واحد في العالم".



واختتم مودريتش حديثه قائلًا: "ريال مدريد سيعود، لأنه ببساطة ريال مدريد".



وكان ريال مدريد حقق الفوز على أياكس في ذهاب دور الـ16 بنتيجة 2-1، بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بأمستردام.