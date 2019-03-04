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رياضة

رسميا .. غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
تأكد غياب كريم نيدفيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم 30 مارس المقبل فى المباراة المؤجلة بين القطبين من الأسبوع الـ17 من الدوري الممتاز.

وحصل كريم نيدفيد على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال مباراة الأهلي وبتروجيت المقامة حاليا على ملعب بتروسبورت فى إطار مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الممتاز ليتأكد غيابه عن مباراة القمة المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني الذي لعب 3 مباريات أكثر، بينما ينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 52 نقطة.

أما بتروجيت فنجح في الهروب من قاع الجدول واستقر في المركز 13 برصيد 25 نقطة أبعدته بفارق ضئيل للغاية عن منطقة الهبوط.

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