حافظ يصنع وتريزيجيه يسجل.. قاسم باشا يتعادل مع طرابزون سبور بأقدام الفراعنة

حقق فريق قاسم باشا تعادلا ثمينا مع نظيره طرابزون سبور بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد رجب طيب أردوغان ضمن منافسات الجولة ال24 من الدوري التركي.



وسجل هدفي فريق طرابزون مهاجمه النيجيري أنتوني نواكإيمي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء ثم عزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 2+45.



وفي الشوط الثاني نجح فريق قاسم باشا في العودة عن طريق هدف صنعه المحترف المصري كريم حافظ للاعب الكرواتي ستيب باريتشافي في الدقيقة 63، ثم عادل محمود حسن تريزيجيه النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 90.



وبهذه النتيجة يصعد فريق قاسم باشا للمركز ال11 برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق طرابزون سبور في المركز الرابع برصيد 37 نقطة