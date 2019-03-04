الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن اعتقال مسؤول تجنيد الأطفال لدى "داعش" في هيت

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال مسؤول تجنيد الاطفال لدى "داعش" الإرهابي في هيت.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين عن الاستخبارات العراقية ، في بيان ، إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة (7) ، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة (29) ، وبعملية نوعية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الاطاحة بمسؤول تجنيد الأطفال لدى عصابات داعش الارهابية والملقب أبو سراقة.



وأضافت أن الاعتقال تم بعد نصب كمين محكم له والقبض عليه في قضاء هيت بالأنبار ، مشيرة الى أن هذا الإرهابي قام بتجنيد العديد من الأطفال عن طريق إغرائهم وتضليلهم ، وهو أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ( 4 ) إرهاب.