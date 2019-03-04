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السلامة والصحة المهنية تكشف سبب زيادة وفيات تسرب غاز السخانات.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:48 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حمزة شعيب
قال الدكتور مجدى موسى صليب، مدير المركز الإقليمى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سابقا، إن السبب وراء انتشار حالات الوفاة بسبب تسرب غاز السخانات هو عدم الصيانة الدورية.

وتابع موسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"الطيور التى تعشش فى المداخن تتسبب فى إنسدادها، موضحة:"غاز أول اكسيد الكربون ثقيل مبيطلعش فون وبينزل لتحت وبالتالى بيطرد الإكسجين ويتسبب فى إختناق الإنسان".

وطالب الدكتور مجدى بضرورة التهوية الجيدة فى المنازل من خلال تركيب الشفاطات، منوها إلى ضرورة الصيانة الدورية من خلال مختصين".

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