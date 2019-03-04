ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مستشار ماي يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تغييرات في اتفاق بريكس

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:47 م
صدى البلد
رويترز
يحاول كبير المستشارين القانونيين لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي هذا الأسبوع الوصول إلى حل وسط مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الخروج من التكتل «بريكس» في محاولة أخيرة للحصول على تأييد البرلمان للاتفاق.

ويعد 29 مارس هو الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لكن ليس هناك اتفاق حتى الآن على شروط ذلك بعد أن رفض البرلمان البريطاني بأغلبية 432 صوتا مقابل 230 اتفاقا توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وتأمل ماي في حشد العدد الكافي من المشرعين لإقرار الاتفاق، بعد التوصل إلى توافق مع الاتحاد الأوروبي على ملحق قانوني حول أكثر عناصر الاتفاق إثارة للجدل وهو الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لضمان عدم غلق الحدود بين أيرلندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية الذي تحكمه بريطانيا.

ومن المقرر أن يجتمع المدعي العام جيفري كوكس، وهو كبير المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية، مع مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا ميشيل بارنييه في بروكسل غدا الثلاثاء.

وقال متحدث باسم ماي "يواصل المدعي العام السعي لإدخال تغييرات ملزمة قانونا على (الترتيب الخاص بأيرلندا) وهي تغييرات ضرورية لضمان ألا يكون باستطاعة الاتحاد الأوروبي إلزام المملكة المتحدة به إلى ما لا نهاية".

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة دقيقة للغاية في المفاوضات". ورفض الخوض في أي تفاصيل محددة حول نوع التغييرات التي يحاول كوكس إدخالها.

ويتابع المستثمرون جهود ماي للحصول على تأييد العدد الكافي من المشرعين لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. وإذا لم تستطع حشد تأييد البرلمان للاتفاق فمن شبه المؤكد تأجيل الخروج بإجراء من جانب المشرعين الذين يحرصون على تجنب إمكانية الخروج غير المنظم دون اتفاق.

ويصوت البرلمان البريطاني على الاتفاق المعدل يوم 12 مارس .

ترشيحاتنا

السلامة والصحة المهنية تكشف سبب زيادة وفيات تسرب غاز السخانات.. فيديو

تلميذ إعدادي ينتحر شنقا بسبب سفر والده للخارج في سوهاج

سوق السيارات المستعملة.. أسعار سانج يونج تيفولي الصيني بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

زوجة عمرو دياب توجه رسالة غامضة لأبنائها

شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم

التحقيقات : الزوج قتل مراته وأصحابه اغتصبوا صديقتها.. حبس 3 متهمين والبحث عن 2 آخرين في حادث بولاق

محتجون من قبيلة الغفران يحرجون الحكومة القطرية

خالد الغندور يسخر من حكم مباراة الأهلي.. ويرد على عبد الحفيظ

نبيل الحلفاوي يتوقع أجواء لقاء القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك

تعرف على ترتيب جدول الدوري بعد فوز الأهلي اليوم..صور

تعليق ناري من تامر أمين على منع تداول العملات المدون عليها.. فيديو

الزراعة: منع تداول الدجاج الحي لمصلحة المواطن.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

إخواني منشق: أي فرد منتمي للجماعة هو إرهابي بالضرورة.. فيديو
إخواني منشق يكشف كواليس لقائه بمرسي في السجن.. ويؤكد: لا يرتقي لإدارة وحدة محلية
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية صرفت ملايين كرواتب لأعضاء مكتب الإرشاد
إخواني منشق: الإرهابية تاجرت في المخدرات والسلاح لتوفير الأموال.. فيديو
500 ثقب في عين فتاة تايوانية .. فيديو جراف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟