مديحة عاشور: لا قيمة للإنسان بدون طموح باعتباره ركيزة للنجاح والعمل بإيجابية

قالت الإعلامية مديحة عاشور،إأن "الطموح هو السر الاكبر للنجاح ، وهو الطاقة الروحية في حياة الإنسان، وهو الخطة العقلية التي تنظم حياتنا، والتي تدفعنا نحو المستقبل".



وأضافت "مديحة"، خلال تقديمها لفقرات برنامج "سر النجاح" على مسرح مركز التعليم المدني بالجزيرة، والذى افتتح فاعلياته مساء اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، هذا البرنامج الذي تنفذه الوزارة لتعريف الشباب بالرموز المصرية الناجحة في ضوء استراتيجية الوزارة نحو تطوير قدرات الشباب، أنه لا قيمة لوجود الإنسان إن لم يكن طموحًا ليصبح ناجحًا، فالنجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية .



وافتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، أولى لقاءات برنامج "سر النجاح" الذي تنفذه الوزارة لتعريف الشباب بالرموز المصرية الناجحة في ضوء استراتيجية الوزارة نحو تطوير قدرات الشباب.



وحضر الافتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومجموعة من الشباب، وفقا لبيان صادر عن وزارة الشباب.



ويهدف برنامج "سر النجاح" إلى بث الأمل في نفوس الشباب، وتعريفهم بالدروس المستفادة من قصص الشخصيات والرموز الوطنية الناجحة، وكذا تعريف الشخصيات العامة بالنماذج الشبابية الناجحة في الدولة، وتبادل الثقافات والآراء حول مختلف القضايا بين الشباب المشاركين في الفعاليات.



وبدأ اللقاء بفيلم تسجيلي عن مسيرة نجم منتخب مصر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وتضمن الفيلم عرض نشأة اللاعب، ومسيرته الاحترافية، وبدء حياته الكروية في نادي المقاولون، ورحلته الاحترافية في بازل السويسري ثم انتقاله إلى فريق تشيلسي الانجليزى ثم إلى فورنتينا الإيطالى وفريق نادى روما والآن مع ليفربول الانجليزى، كمسيرة ملهمة للشباب تؤكد ضرورة احترام الجميع، والعمل على تحسين المهارات الشخصية والتدريب بشكل متواصل.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولى عناية خاصة بمبادرات الشباب، وتعمل على تنفيذها على أرض الواقع، ومن هذه المبادرات برنامج "سر النجاح" وأن هناك تواصلًا بشكل مستمر مع جميع الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيدًا بدور الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مرحبًا بالتواصل مع الأكاديمية فى أية أمور مستقبلية على صعيد تعليم وتدريب الشباب.



وفي عرضها لأبرز المحطات في مسيرتها التعليمية والمهنية، أكدت وزيرة البيئة أن حب العمل أساس النجاح والتفوق، وأن الإصرار على تعلم ما لا نعرفه هو سر النجاح، مشيرة إلى حصولها على الماجستير في "علاقة الفقر بالبيئة" ثم حصولها على رسالة الدكتوراه فى "دور المجتمع المدني في دفع التعاون في قضية حوض النيل".



وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية وجود شخص في حياتك يمنحك الطاقة الإيجابية وهو ما يعد عاملًا مهمًا في تحقيق النجاح، لافتة أن "والدتها" هي محرك الطاقة لديها، متطرقة، في الوقت ذاته، إلى أبرز المحطات في مسيرتها المهنية بوزارة البيئة، ورؤية الوزارة ودورها في الحفاظ على البيئة والتي تبدأ من خلال توعية النشء وطلاب المدارس.



من جانبها، قالت الدكتورة رشا راغب: إن معادلة "سر النجاح" ثابتة تقوم أطرافها على الإيمان بالحلم، وعدم اليأس، والعمل الجماعي لتحقيق التكامل، مبينةً أن عملها تعلق بقطاعات التنمية والتعليم وتنمية الأعمال، وأن هناك العديد من التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية حتى شرفت بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعينها مدير تنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.



وقدمت الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وكذا برامج الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.



وتحدث الروائي الشاب محمود بكري، عن تجربته الرائدة في عالم الأدب، حيث لفت إلى دور والده في نشأته وتشجيعه على القراءة منذ الصغر وهو الأمر الذي جعله يهتم بالكتابة والقراءة منذ نعومة أظفاره، إلى أن استطاع أن يخرج للنور أول عمل له وهو رواية "مالك"، مشيرًا أن عوامل النجاح تتمثل فى الإرادة والتحدي والإخلاص في العمل والإيمان بالموهبة، مقدمًا الشكر لكل من قام بدعمه ومساندته.



وفي ختام اللقاء، كرم وزير الشباب والرياضة النماذج الناجحة التي قامت بعرض تجربتها خلال فعاليات برنامج "سر الحياة"، وهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والنائبة دينا عبد العزيز، والروائي الشاب محمود بكرى والمنشد على الهلباوى.



يذكر أن برنامج "سر النجاح" يتم تنفيذه في الأسبوع الأول من كل شهر ويتضمن نصف يوم رياضي ينتهي بمباراة كرنفالية لكرة القدم بين عدة فرق على ملاعب مركز شباب الجزيرة، بالإضافة إلى تنظيم لقاء شبابي بمشاركة مجموعة من الشخصيات الناجحة فى مختلف المجالات، ويتخلل اللقاء عرض تجربة ثلاثة نماذج شبابية ناجحة يتحدثون عن تجربتهم، وقصص نجاحهم كنماذج فاعلة داخل المجتمع.

