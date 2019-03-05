مصر للطيران: تشغيل خط جديد إلى واشنطن بطائرة الأحلام الجديدة B787-9

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عضو تحالف "ستار"، عن تشغيل خط جديد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اعتبارًا من 3 يونيو القادم، وذلك في ضوء خطط مصر للطيران لتوسيع نطاق شبكة خطوطها إلى مزيدٍ من النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية والسياحية وفي ظل تدعيم أسطول مصر للطيران بما يصل إلى 45 طائرة من أحدث الطرازات.





صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه "في ضوء الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني المصري تحت قيادة الفريق يونس المصري وزير الطيران فإن مصر للطيران وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة حول العالم، ومن هنا فقد درست الشركة عددًا من الخطوط الاستراتيجية الواعدة وفقًا لعدد من العناصر والتي من أهمها معدلات الحركة من وإلى هذه النقاط وكذلك توفير المزيد من التكامل إلى شبكة خطوط مصر للطيران والتي تصل إلى أكثر من 70 نقطة مباشرة حول العالم بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز".





وأضاف "أن مصر للطيران على أعتاب عهد جديد من التطوير والذي يرتقي مرة أخرى بمصر للطيران في مصاف شركات الطيران العالمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي سبيل ذلك، فقد حرصت الشركة على تطوير أسطولها الجوي بإضافة 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات اعتبارًا من شهر مارس الحالي وحتى عام 2022 بما يتوافق مع رؤية الشركة في التطوير والتحديث المستمرين".





ومن جانبه أكد الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن "الشركة قد قررت تشغيل عدد 3 رحلات أسبوعية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اعتبارًا من شهر يونيو المقبل بأحدث طرازات الشركة "الدريملاينر 787-9" والتي من المقرر أن تتسلم مصر للطيران أولى الطائرات منها نهاية مارس الجاري، حيث تتميز هذه الطائرة بتطورها تكنولوجيًا وتسع الطائرة لعدد 309 مقاعد من بينها 30 مقعدا "Super Diamond Full Flat Bed Seats" بدرجة رجال الأعمال والتي توفر خصوصية أعلى للركاب هذا بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الترفيه من خلال الشاشات الشخصية الكبيرة المتوفرة سواء بدرجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية.





وتوفر الطائرة مميزات إضافية مثل خدمة الواي فاي على متن الرحلة وكذلك خدمة التجوال بالإضافة إلى العديد من الخصائص المتطورة الأخرى مثل تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيرها".



