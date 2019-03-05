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رياضة

جروس يطالب الجهاز الطبي للزمالك بـ تقرير عن محمد عنتر

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:51 م
صدى البلد
ملك موسى
طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي للفريق تقرير عن الحالة الطبية لمحمد عنتر صانع ألعاب الفريق.

وتعرض محمد عنتر لإصابة بكدمة في وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب بالنادي مواليد 97، أمام سموحة في دوري الجمهورية التى أقيمت خلال تواجد بعثة الزمالك فى أنجولا قبل أن يعودوا للقاهرة بالأمس.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

يتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط، ومن خلفه جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثا برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولي بـ4 نقاط.

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