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حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما فى قضية كتائب حلوان لجلسة 10 مارس

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:46 م
صدى البلد
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة الدائرة 15 إرهاب محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان" لجلسة 10 مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وتولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

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