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مرأة

دينا الشربيني تستعرض رشاقتها.. بهذه الصورة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:22 م
دينا الشربينى
دينا الشربينى
هاجر هانئ
نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك خلال ممارستها بعض التمارين الرياضية.

وتألقت دينا في الصورة بإطلالة رياضية جذابة، مرتدية "تي شيرت أسود" ذا أكمام مكشوفة، ونسقت معه بنطلونا رياضيا ملونا، مما منحها قواما ممشوقا، ونال إعجاب متابعيها على "إنستجرام".

وانتعلت دينا الشربيني، حذاءً مسطحا باللون الأسود، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها.
دينا الشربيني تستعرض رشاقتها.. بهذه الصورة

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