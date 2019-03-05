ورشة الأشغال اليدوية للمكفوفين ضمن مبادرة "نور لي طريقي" بأسوان.. صور

نظمت مبادرة "نور لى طريقى" في أسوان ورشة للأشغال اليدوية بمدرسة النور للمكفوفين الإبتدائية وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجامعة أسوان .



ومن جانبه صرح تامر عاطف منسق المبادرة أن هذه الورشة تهدف إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة ومع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة فى المجتمع عن طريق إكسابهم لمهارات جديدة فى مجال الأشغال اليدوية .



وأوضح بأنه تم تدريب الأطفال المكفوفين وضعاف البصر على أشغال الخرز والصلصال بواسطة فريق مكون من مجموعة من المتطوعين وهم شريهان محمد وسماح مبارك وهاجر رفعت وتحت إشراف نعمة رسلان .



وأضاف تامر عاطف بأن المبادرة نظمت أيضا ندوة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للتوعية بأضرار التدخين والإدمان ، وتم ترجمة الندوة إلى لغة الإشارة بواسطة مصطفى غالى المعلم بالمدرسة .