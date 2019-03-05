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أخبار العالم

لبنان يسحب ترشيح حايك للبنك الدولي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:42 م
زياد ألكسندر حايك
زياد ألكسندر حايك
رويترز
سحب لبنان ترشيحه لزياد ألكسندر حايك لمنصب رئيس البنك الدولي، لكن المسئول الحكومي المعني بالخصخصة قال إنه يسعى لإقناع أعضاء مجلس إدارة البنك بإعادة ترشيحه.

وبحسب وكالة "رويترز" قال "حايك" إنه تلقى إخطارا رسميا من وزارة المالية اللبنانية بإلغاء ترشيحه بعد أسبوعين من إعلانه عن ترشحه على تويتر. وقال إن القرار يرجع إلى ضغوط مارستها حكومات أخرى أحجم عن ذكرها بالاسم.

وأكد مسؤول في وزارة المالية اللبنانية سحب الترشيح قبل تسجيله لدى جنة الترشيح في البنك الدولي قائلا "لم يكن هناك ضغط أمريكي أو غيره".

قال المسئول ذاته إن بعض الأطراف في الحكومة اللبنانية، التي تضم تقريبا جميع الفصائل السياسية المتنافسة في البلاد، كانت ترغب في ترشيح حايك، بينما لم تكن هذه رغبة آخرين. وقال المسؤول إن وزارة المالية قررت في النهاية عدم المضي قدما في ترشيح شخص يُنظر إليه على أن فرصته في الفوز محدودة.

وبهذا الانسحاب يصبح ديفيد مالباس وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية المرشح الوحيد المُعلن لقيادة البنك الدولي مع تبقي نحو عشرة أيام على إغلاق باب الترشح في 14 مارس.

وامتنع متحدث باسم البنك الدولي عن التعقيب على القرار.

وقال "حايك" الذي عمل من قبل في الاستثمار المصرفي والذي يدير المجلس الأعلى للخصخصة في لبنان، إنه يجتمع في واشنطن هذا الأسبوع مع المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في مسعى لإقناعهم بدعم ترشحه.

وقال "حايك" إنه يحترم مالباس، الذي يعرفه من خلال عملهما في بنك الاستثمار السابق بير ستيرنز، لكنه يرغب في تقديم "منظور عالمي" على نحو أكبر في البنك الدولي، والتركيز على مشكلة اللاجئين الآخذة في التنامي، واستخدام رأسمال البنك بكفاءة أعلى، وإشراك مجموعات المجتمع المدني المحلية بفعالية أكبر.

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