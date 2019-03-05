رجاء الجداوي تحيي ذكرى وفاة زوجها برسالة مؤثرة

أحيت الفنانة رجاء الجداوي ذكرى وفاة زوجها حسن مختار، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام".



نشرت "الجداوي" صورة لزوجها الراحل، وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي مرت ٣ سنوات تقال جدا من غيرك افتقدك في كل شئ".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تزوجت منذ سنوات طويلة من حارس المرمى السابق حسن مختار، وأسفرت تلك الزيجة عن إنجاب إبنتها الوحيدة اميرة.



