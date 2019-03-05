تكريم مجدي أبو عميرة في ختام مهرجان الشروق الرابع





كما تم تكريم كل من الدكتورة هالة فاروق، الدكتور إبراهيم أبو ذكري، الدكتورة مني مراد، الدكتورة ماجي الحلواني، الدكتورة ابتسام الجندي، الدكتور يوسف الملاخ، الدكتورة هبة شاهين، الدكتور مرعي مدكور، الدكتور محمد هندية.



كما تم توزيع كتاب عن "سيدة المسرح العربي سميحة أيوب"، والتي أعدته الدكتورة نسرين عبدالعزيز أستاذة قسم الإذاعة والتليفزيون بالمعهد، يضم السيرة الذاتية لحياة الفنانة، وأهم المحطات الفنية بالمسرح العربي.

تختتم غدا فعاليات مهرجان الشروق الرابع لإبداعات طلاب الإعلام تحت قيادة د.محمد سعد إبراهيم عميد المعهد ورئيس المهرجان، والمنظم بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام.ويتم تكريم المخرج الكبير مجدي أبو عميرة فى ختام المهرجان عن مجمل أعماله الفنية ، كما شهد المهرجان عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال العمل الإعلامي يحاضر فيها نخبة من الإعلاميين.يذكر أن الدورة الثالثة للمهرجان شهدت تكريم الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وتسلمها عنه المخرج أشرف فايق المشرف علي النشاط السينمائي بالصندوق.