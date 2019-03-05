ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تكريم مجدي أبو عميرة في ختام مهرجان الشروق الرابع

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:39 م
صدى البلد
سعيد فراج
تختتم غدا فعاليات مهرجان الشروق الرابع لإبداعات طلاب الإعلام تحت قيادة د.محمد سعد إبراهيم عميد المعهد ورئيس المهرجان، والمنظم بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام.

ويتم تكريم المخرج الكبير مجدي أبو عميرة فى ختام المهرجان عن مجمل أعماله الفنية ، كما شهد المهرجان عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال العمل الإعلامي يحاضر فيها نخبة من الإعلاميين.

يذكر أن الدورة الثالثة للمهرجان شهدت تكريم الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وتسلمها عنه المخرج أشرف فايق المشرف علي النشاط السينمائي بالصندوق. 

كما تم تكريم كل من الدكتورة هالة فاروق، الدكتور إبراهيم أبو ذكري، الدكتورة مني مراد، الدكتورة ماجي الحلواني، الدكتورة ابتسام الجندي، الدكتور يوسف الملاخ، الدكتورة هبة شاهين، الدكتور مرعي مدكور، الدكتور محمد هندية.

كما تم توزيع كتاب عن "سيدة المسرح العربي سميحة أيوب"، والتي أعدته الدكتورة نسرين عبدالعزيز أستاذة قسم الإذاعة والتليفزيون بالمعهد، يضم السيرة الذاتية لحياة الفنانة، وأهم المحطات الفنية بالمسرح العربي.

ترشيحاتنا

حاول اغتصاب زوجته الحامل فشق رأسه بالمنجل.. صور

بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح

تضاؤل فرص لحاق حمدي فتحي بـ ديربي الأهلي والزمالك

جروس يشكر جنش .. اعرف السبب

شاهد.. رد فعل جماهير الزمالك بعد الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية

بشاير الخير تنطلق من شرق بورسعيد الجديدة.. أول الغيث وصول سفينة بضائع عالمية لأرصفة الميناء.. ومميش: الملحمة التي شهدناها اليوم تؤكد جاهزيتنا للتنافس

التموين تكشف عن شرط قبول تظلم المواطنين المحذوفين من الدعم

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل

مجدي عبد الغني مهنئا شيكابالا بعيد ميلاده: أنا الوحيد اللي وقعتك في مقلب

الهلال السعودي يخطف 3 نقاط ثمينة من العين الإماراتي في أبطال آسيا.. فيديو

الباز يفجر مفاجأة حول علاقة أسرة أردوغان بمظاهرة أمام سفارة مصر بأنقرة.. فيديو

تعرف على حقيقة هروب تمساح من حديقة الحيوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

فيديو

رئيس تحرير الزمان التركية: أردوغان يوفر الأسلحة الكيماوية لـ داعش
الباز يفجر مفاجأة حول علاقة أسرة أردوغان بمظاهرة أمام سفارة مصر بأنقرة.. فيديو
هبة لبيب: مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب
وزيرا خارجية تونس والجزائر: الميليشيات عقبة أمام التقدم السياسي في ليبيا
ميسي يستعرض مهاراته في لعبة جديدة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟