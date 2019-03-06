جاميكا.. حكاية بلد اكتشفها رحالة إيطالي وتحولت لنكتة مصرية

كانت دولة مجهولة حتى منتصف القرن الخامس عشر حيث استقر فيها السكان الأصليون الأراواك والتاينو القادمين من أمريكا الجنوبية على الجزيرة بين عامي 4000 و1000 قبل الميلاد في تلك المنطقة الجزرية الواقعة في جزر الأنتيل الكبرى، وتصل مساحتها إلى 11 ألف كيلو متر، حيث تقع في البحر الكاريبي، إلى الجنوب تقريبا من كوبا، وغرب هايتي، وجزيرة هيسبانيولا، التي تقع عليها الجمهورية الدومينيكية.



كرستوفر كولومبيس

وفي مثل هذا اليوم 5 من مارس عام 1494 وصل كريستوفر كولومبس إلى هذا المكان الغريب من العالم ليستطيع كشفه لأول مرة حيث كان هناك أكثر من 200 قرية يحكمها رؤساء أو زعماء قبائل، حيث كان الساحل الجنوبي لجامايكا مكتظا بالسكان.



وخصوصا حول ما يعرف الآن باسم المرفأ القديم، كما كانت قبائل التاينو لا تزال تقطن جامايكا عندما سيطرت بريطانيا على الجزيرة، وتحاول لجنة الوصاية على التراث الوطني الجامايكي تحديد مكان وتوثيق أي دليل على تواجد تاينو أراواك.



أحقية إسبانيا بها

واِدَّعَى كريستوفر كولومبس أحقية إسبانيا في جامايكا بعد الوصول هناك في عام 1494 ويرجح أن نقطة هبوط كولومبس هي دراي هاربر، الذي يسمى الآن ديسكفري باي، وكانت تسمى سانت آن باي ب "سانت غلوريا" حيث تعتبر أول نقطة شاهدها كولومبوس في جامايكا، وعلى بعد ميل واحد غربا من خليج سانت آن، تقع المستوطنة الإسبانية الأولى في جزيرة إشبيلية.



نكتة مصرية

لكن على الجانب الآخر فارتبط ذلك الاسم عند المصريين بالفيلم السينمائي الكوميدي "يانا يا خالتي"، الذي جسد فيه الفنان محمد هنيدي دور سيدة تعمل في السحر بإطار كوميدي، وكان أحد أعوانها من الجن يُدعى جامايكا، حيث أصبح هذا الاسم معترف به عند عدد من المصريين يتبادلونه على سبيل الفكاهة من مشاهد الفيلم نفسه.





عدد السكان

وفي دولة جامايكا يسكن حوالي 2.8 مليون نسمة، حيث تعد البلد الثالث من حيث عدد السكان الناطقين بالإنجليزية في أمريكا الشمالية، بعد الولايات المتحدة وكندا، وهي تظل دولة من دول الكومنولث تحت رئاسة الملكة إليزابيث الثاني، وعاصمتها كينغستون.