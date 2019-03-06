السلمي: البرلمان العربي بصدد وضع استراتيجية للتعامل مع التدخلات الإيرانية

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن التضامن العربي هو السبيل الأنجح لمواجهة التحديات الجسيمة التى تهدد أمن وسيادة واستقرار الدول العربية، مؤكدا أن هذا الموضوع هو مطلب البرلمان العربي الذى تم رفعه بالفعل إلى القمة العربية المقبلة فى تونس نهاية الشهر الجاري.



وأشار "السلمى"، في تصريح اليوم، خلال مشاركته في أعمال الدورة ( 151) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى أنه يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي ينعقد في ظل ظروف بالغة الدقة وتحديات جسيمة، تُهدد أمن وسيادة الدول العربية واستقرارها، والسبيل الأنجح لمواجهتها يكون بالتضامن العربي، وهذا مطلب البرلمان العربي الذي تم رفعه للقمة العربية القادمة في تونس.



وأكد أهمية التنسيق بين البرلمان العربي والجامعة العربية والدول الأعضاء فيما يتعلق بمواجهة المخططات الإسرائيلية في إفريقيا من أجل التصدي لمحاولات السلطة القائمة بالاحتلال ( اسرائيل ) التغلغل فى افريقيا والإضرار بالقضية الفلسطينية وبالمصالح العربية الافريقية، مشيرا إلى نجاح التنسيق والتشاور بين البرلمان والجامعة العربية والدول الأعضاء فى إفشال المسعى الإسرائيلي للحصول على عضوية غير دائمة فى مجلس الامن الدولي، مثمنًا استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الأفريقية التي ستنعقد في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نهاية العام الحالي.



وأشار إلى التنسيق والتشاور بين البرلمان والجامعة وأجهزتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها وبخاصة موضوع القدس والقرار المتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة واستمرار تلك المساعى لمنع دول أخرى من نقل سفاراتها الى القدس، مشيرا لتواصل البرلمان مع دول عدة وكان آخرها وزير خارجية جمهورية التشيك الذى أكد في رسالة مكتوبة لرئيس البرلمان العربي التزام بلاده بالقرارات الدولية الخاصة بالقدس.



وقال السلمى إن البرلمان العربي يعمل حاليًا على وضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا أن البرلمان العربي له موقف حازم ورافض للتدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، واستمرار احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث فى الخليج العربي، وكذلك رفض واستنكار البرلمان العربي لدعم ايران للميليشيات والجماعات المسلحة فى عدد من الدول العربية.