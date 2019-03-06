تعرف على طرق تجهيز ورق البردي للكتابة والرسم.. فيديو

كشفت الفنانة ريم مصطفى، طريقة تحويل نبات البردى إلى أوراق بردى للكتابة والطباعة عليهاـ لافتة إلى أنه يتم قص جذع النبتة وفقا لحجم الورقة التى يتم الطباعة عليها، موضحة أن طول الجذع الواحد يبلغ 5 أمتار.



وأضاف مصطفى خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد " ، أنه يتم تقشير الجذع تمامًا للاستفادة من النبتة، موضحة أن قشور جزع نبات البردى يتم استخدامها فى صناعة السفن.



وتابعت أنه يتم تجفيف المياه الموجودة بالنبتة، لكى يتم الكتابة عليها، موضحة انه يتم نسج شرائح النبات إلى ان يتم الحصول على حجم ورقة البردي المطلوبة.

