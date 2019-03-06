ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على طرق تجهيز ورق البردي للكتابة والرسم.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
آيات أحمد
كشفت الفنانة ريم مصطفى، طريقة تحويل نبات البردى إلى أوراق بردى للكتابة والطباعة عليهاـ لافتة إلى أنه يتم قص جذع النبتة وفقا لحجم الورقة التى يتم الطباعة عليها، موضحة أن طول الجذع الواحد يبلغ 5 أمتار.

وأضاف مصطفى خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد " ، أنه يتم تقشير الجذع تمامًا للاستفادة من النبتة، موضحة أن قشور جزع نبات البردى يتم استخدامها فى صناعة السفن.

وتابعت أنه يتم تجفيف المياه الموجودة بالنبتة، لكى يتم الكتابة عليها، موضحة انه يتم نسج شرائح النبات إلى ان يتم الحصول على حجم ورقة البردي المطلوبة.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يمارس رياضة الركض .. صورة

نفوق الفيل الأكثر حزناً في العالم بعد 43 عاماً من العذاب

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 6 مارس 2019

كوب من هذا المشروب يمنحك عظاما أقوى وأكثر صحة

تعرف على عدد ساعات الصيام في رمضان.. فيديو

مانشستر يونايتد يبحث عن ريمونتادا أمام سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

رئيس الإمارات ونائبه يعزيان الرئيس الأمريكي في ضحايا أعاصير ألاباما

بالأسعار الرسمية.. أرخص سيارات السوق المصرية موديل 2019

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 6-3-2019

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات .. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

بث مباشر .. مباراة روما وبورتو لخطف بطاقة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوى ببني سويف ينقذ طفلا ويعيده لأسرته

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

فيديو

رئيس اتحاد الإسكواش: نحن أصحاب المراكز الأولى على مستوى العالم.. فيديو
التأمين الصحي: نستهدف تلاميذ 9788 مدرسة في ثاني مراحل حملة التقزم والأنيميا
باحثة في الشئون الأفريقية: القارة تواجه تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. فيديو
إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو
متحدث مجلس الوزراء: وافقنا على تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟