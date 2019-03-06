اختبار 116 معلما بمسابقة العقود المؤقتة في الوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، الأربعاء، عن اختبار 116 معلما على مستوى المراكز الإدارية الخمسة من المتقدمين لوظائف الوزارة الجديدة بنظام التعليم المؤقت.



وأكد "التداوي"، في بيان، أن الاختبارات هي إحدى مراحل اختيار المعلم، على أن تتولى الوزارة خلال الفترة المقبلة، إعلان أسماء الناجحين في الاختبارات لشغل وظيفة معلم مساعد في 7 تخصصات تحتاجها المحافظة لسد العجز في المعلمين بمراكز الفرافرة وباريس وبلاط، وذلك عقب انتهاء إجراءات التقييم والاختبارات للمتقدمين.



أوضح، أن الاختبارات أقيمت بقاعتي مركز التطوير التكنولوجي بعدد من الأماكن وهي (ديوان المديرية – مركز تطوير الداخلة)، مضيفًا أنه جري صباح اليوم امتحانات لبعض التخصصات.



وأضاف "التداوي"، أن جميع أعمال امتحانات المعلمين الجدد من خلال برنامج حاسوبي وزاري ليرسل النتائج مباشرةً لوزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن الامتحانات تجرى بمنتهى الحيادية والنزاهة والشفافية لتفعيل العمل ليحصل كل معلم على حقه تمامًا.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت يوم 8 فبراير 2019 عن تفاصيل التخصصات المطلوبة لتشغيل المعلمين بنظام التعاقد المؤقت في 7 تخصصات هي (رياض الأطفال – اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلي- العربي- الدراسات – العلوم- الرياضيات) في 3 مراكز إدارية هي بلاط والفرافرة وباريس.

