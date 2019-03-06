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أخبار العالم

وزير الخارجية الباكستاني: باكستان تقرر عودة سفيرها إلى الهند لتخفيف التوترات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:24 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن الحكومة الباكستانية قررت عودة سفيرها إلى نيودلهي عقب التشاور، وذلك في محاولة لتخفيف حدة التوترات مع الهند.

وأضاف قريشي، في تصريحات للصحفيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الحكومة قررت أيضا استئناف الاجتماعات الأسبوعية بين المدير العام للعمليات العسكرية لكلا البلدين، كما أكد أن وفدًا باكستانيًا سيزور نيودلهي، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مسودة اتفاقية بشأن فتح معبر "كارتابور" الحدودي بين البلدين.

كما أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن أمريكا لعبت دورًا دبلوماسيًا مهمًا لتخفيف حدة التوترات بين باكستان والهند، معربا عن شكره لنظيره الأمريكي مايك بومبيو في هذا الصدد، كما ثمّن قريشي دور الدول الصديقة بما فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والصين وروسيا لتخفيف التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي.

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