الفسيخ ينقل 5 طالبات ثانوي إلى مستشفى السويس العام

أصيبت 5 طالبات بمدرسة ثانوي صناعي في السويس بالتسمم الغذائي لتناولهن وجبة فسيخ فاسدة.



كانت مديرية الصحة بالسويس قد تلقت بلاغا بتعرض خمس طالبات للتسمم نتيجة تناول وجبة فسيخ فاسدة.



ونقلت سيارات الإسعاف الطالبات المصابات بالتسمم إلى مستشفى السويس العام والتأمين الصحي لعلاجهن.



وانتقل إلى المدرسة فريق من مديرية الصحة بالسويس للاطمئنان عليهن واكتشاف وجود حالات مصابة أخرى أم لا بين الطالبات.