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فن

هانى شاكر يطرح شبهك أوى على تطبيق أنغامى .. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:39 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرح الفنان هاني شاكر، أغنية جديدة بعنوان "شبهك أوى" عبر تطبيق وموقع "أنغامي" الشهير.

الأغنية من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير.

يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر الغنائية، أغنية "خنت نفسى"، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان وتوزيع محمد ضياء، كما أطلق أغنية "خلصت السنة دى"، والتي طرحها مع بداية السنة الجديدة.

شاهد الاغنية من هنا 

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