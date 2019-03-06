هانى شاكر يطرح شبهك أوى على تطبيق أنغامى .. فيديو

جديد #هاني_شاكر شبهك اوي اسمعها الأن حصرياً علي أنغامي

انا عمري ما افكرت اغير نفسي يوم لكن اما شوفتك قولت اغير نفسي ليك

احساسي كان جوايا بيزيد كل يوم من يومها بدعي ربنا يجمعني بيك <3

@anghami https://t.co/ged1WfAbbq — Hany Shaker (@HanyShaker) March 6, 2019

طرح الفنان هاني شاكر، أغنية جديدة بعنوان "شبهك أوى" عبر تطبيق وموقع "أنغامي" الشهير.الأغنية من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير.يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر الغنائية، أغنية "خنت نفسى"، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان وتوزيع محمد ضياء، كما أطلق أغنية "خلصت السنة دى"، والتي طرحها مع بداية السنة الجديدة.