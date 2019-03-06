البابا تواضروس يستقبل سفير أستراليا الجديد بالمقر البابوى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، جلين مايلز سفير أستراليا الجديد بمصر.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم - إن زيارة السفير الأسترالي للكاتدرائية تأتي بهدف التعارف مع قداسة البابا تواضروس بعد تعيينه سفيرًا لبلاده في مصر.