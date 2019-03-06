ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل سفير أستراليا الجديد بالمقر البابوى

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:05 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، جلين مايلز سفير أستراليا الجديد بمصر.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم - إن زيارة السفير الأسترالي للكاتدرائية تأتي بهدف التعارف مع قداسة البابا تواضروس بعد تعيينه سفيرًا لبلاده في مصر.
البابا تواضروس يستقبل سفير أستراليا الجديد بالمقر البابوى
البابا تواضروس يستقبل سفير أستراليا الجديد بالمقر البابوى

ترشيحاتنا

شاهد.. أشجع رجل في العالم يستضيف مع زوجته الأسود بمنزلهما

البكباشي محمد كامل.. قصة مأمور شرطة أسيوط المنحاز لثورة 19 فأعدمه الإنجليز

روحاني يفجر مفاجأة حول تنازله عن السلطة

6 ملايين جنيه نظير الاستغناء عن نجم الزمالك

ميسي يبرئ محمد صلاح من تهمة التعالي على الكرة المصرية (تفاصيل)

انهيار ثلجي عملاق يهاجم السيارات على الطريق السريع.. فيديو

بن جاسم يكشف الغضب الخفي داخل القبائل القطرية من نظام تميم .. فيديو

بيان عاجل من الجيش الجزائري حول الأوضاع الأمنية

شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا

انفجار طائرة عسكرية أمريكية بـ 200 مليون دولار بسبب طائر.. فيديو

عمومية المهندسين توافق على زيادة المعاشات 100 جنيه

الكاف يعلن عن خطة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب السبت المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

فيديو

100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا
استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو
شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟