بنات مصر لليد يفزن علي الجزائر بالبطولة العربية المدرسية

فاز منتخب مصر للطالبات (ب) علي نظيره الجزائري بنتيجة 38_13؛ وذلك في إطار منافسات كرة اليد للبنات بالدورة العربية المدرسية المقامة بمصر خلال الفترة من 5 الي 13 مارس بالصالة المغطاة رقم ٢ باستاد القاهرة.



شهد الشوط الاول من المباراة سيطرة تامة من لاعبات منتخب مصر؛ حيث خرج بنتيجة كبيرة ١٦_٥، وكرر طالبات مصر السيطرة مرة اخري في الشوط الثاني؛ وحققت اللاعبات نتيجة كبيرة في نهاية اللقاء بالفوز ٣٨-١٣، ويحصد المنتخب أول نقطتين، بينما خرج المنتخب الجزائري بدون نقاط.



وتقام الدورة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.