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رياضة

بنات مصر لليد يفزن علي الجزائر بالبطولة العربية المدرسية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:33 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
فاز منتخب مصر للطالبات (ب) علي نظيره الجزائري بنتيجة 38_13؛ وذلك في إطار منافسات كرة اليد للبنات بالدورة العربية المدرسية المقامة بمصر خلال الفترة من 5 الي 13 مارس بالصالة المغطاة رقم ٢ باستاد القاهرة.

شهد الشوط الاول من المباراة سيطرة تامة من لاعبات منتخب مصر؛ حيث خرج بنتيجة كبيرة ١٦_٥، وكرر طالبات مصر السيطرة مرة اخري في الشوط الثاني؛ وحققت اللاعبات نتيجة كبيرة في نهاية اللقاء بالفوز ٣٨-١٣، ويحصد المنتخب أول نقطتين، بينما خرج المنتخب الجزائري بدون نقاط.

وتقام الدورة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.

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