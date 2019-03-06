بنات مصر لليد يفزن علي الجزائر بالبطولة العربية المدرسية

فاز منتخب مصر للطالبات (ب) علي نظيره الجزائري بنتيجة 38_13؛ وذلك في إطار منافسات كرة اليد للبنات بالدورة العربية المدرسية المقامة بمصر خلال الفترة من 5 الي 13 مارس بالصالة المغطاة رقم ٢ باستاد القاهرة.
شهد الشوط الاول من المباراة سيطرة تامة من لاعبات منتخب مصر؛ حيث خرج بنتيجة كبيرة ١٦_٥، وكرر طالبات مصر السيطرة مرة اخري في الشوط الثاني؛ وحققت اللاعبات نتيجة كبيرة في نهاية اللقاء بالفوز ٣٨-١٣، ويحصد المنتخب أول نقطتين، بينما خرج المنتخب الجزائري بدون نقاط.
وتقام الدورة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.
شهد الشوط الاول من المباراة سيطرة تامة من لاعبات منتخب مصر؛ حيث خرج بنتيجة كبيرة ١٦_٥، وكرر طالبات مصر السيطرة مرة اخري في الشوط الثاني؛ وحققت اللاعبات نتيجة كبيرة في نهاية اللقاء بالفوز ٣٨-١٣، ويحصد المنتخب أول نقطتين، بينما خرج المنتخب الجزائري بدون نقاط.
وتقام الدورة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.