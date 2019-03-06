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محافظات

محافظ الإسكندرية يزور مصابي اختناق مجمع السيوف .. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:35 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يزور مصابي اختناق مجمع السيوف
أحمد عبد العزيز
قام الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بزيارة الطالبات مصابي اختناق مجمع مدارس السيوف المتواجدين بمستشفى جمال عبد الناصر، و اللاتي تأثرن بواقعة تسرب غاز الكلور من محطة الشرب الواقعة بجوار المجمع، تم الاطمئنان والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، وتلقيهن العناية اللازمة بالمستشفى وتواجد الفريق الطبي اللازم لمتابعة حالاتهن لحين امتثالهن إلى الشفاء .

وأكد المحافظ أنه بمجرد الابلاغ عن وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتوجهت جميع أجهزة المحافظة المعنية من الصحة والإسعاف والتربية والتعليم وشركة مياه الشرب الي مكان الحادث للتعامل مع الوضع علي أرض الواقع. وأشار إلى أن عدد المصابين بلغ ١١ مصاب، وتم خروج ٤ حالات من المستشفى، وباقي ٧ مصابين حالاتهم مستقرة منهم ٤ حالات تم حجزهم بالعناية المركزة نظرا للتاريخ المرضي لهم وللتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات.

واستفسر المحافظ من جميع الطلاب المتواجدين بالمستشفى عن وجود أي احتياجات لهن، مشددا على جميع المسئولين والفريق الطبي المتابع لحالات المصابين بضرورة التواجد على مدار الساعة لحين امتثالهن للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

في سياق متصل؛ أوضح المحافظ أنه تم الاجتماع العاجل مع مسئولي شركة مياه الشرب بالإسكندرية وتم التشديد علي الشركة بعدم تكرار ما حدث في المستقبل، والتنبيه عليهم باتخاذ كافة التدابير اللازمة ومراعاة أقصي طرق الوقاية والأمن حفاظا علي سلامة المواطنين.

من جانبه، أكد يوسف الديب مدير إدارة شرق التعليمية، علي انتظام الدراسة بمجمع مدارس السيوف من الغد مؤكدا علي عدم وجود أي مشاكل نهائيا تعوق سير العملية التعليمية.

يذكر أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أصدرت بيانا يفيد بحدوث شروخ مفاجئ في أحد الخطوط الناقلة لغاز الكلور لأجهزة الحقن المغذية لمراحل إنتاج المياه لمحطة السيوف، وتمت السيطرة على الكسر خلال دقيقة واحدة، وتشغيل وحدة معالجة التسريب أوتوماتيكيا، مع وجود انبعاث بسيط لرائحة الكلور، وفي ظل أن مجمع المدارس يقع بالقرب من أسوار المحطة، فقد تسبب التسرب في وصول رائحة بسيطة إلى المدارس المتواجدة بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عناني إسماعيل مدير هيئة التأمين الصحي قطاع الإسكندرية وغرب الدلتا، والدكتور أشرف امين مدير عام المستشفى، ويوسف الديب، مدير إدارة شرق التعليمية.
محافظ الإسكندرية يزور مصابي اختناق مجمع السيوف .. صور
محافظ الإسكندرية يزور مصابي اختناق مجمع السيوف .. صور
محافظ الإسكندرية يزور مصابي اختناق مجمع السيوف .. صور
محافظ الإسكندرية يزور مصابي اختناق مجمع السيوف .. صور
محافظ الإسكندرية يزور مصابي اختناق مجمع السيوف .. صور
محافظ الإسكندرية يزور مصابي اختناق مجمع السيوف .. صور

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