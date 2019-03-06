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كرم جبر يكشف تفاصيل اجتماع الحكومة بخصوص الصحف القومية ..فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:07 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحكومة ليست معنية بتحويل أى جريدة ورقية إلى موقع ألكترونى، موضحًا أن دور الحكومة أكبر من ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن اجتماع الحكومة جاء لمناقشة بعض الاشياء منها " ديون كثيرة على المؤسسات الصحفية للدولة وهناك أصول غير مستغلة من جانب المؤسسات الصحفية .

وأوضح أن أستغلال أصول المؤسسات الصحفية يجعلها تكتفى ذاتيًا و لا تحتاج إلى دعم الدولة، وكشف أن دعم الحكومة للمؤسسات الصحفية انخفض للثلث مقارنة بما سبق تشكيل الهيئة الوطنية، وكشف أن أصول المؤسسات الصحفية ملك أصحابها وجمعيتها العمومية وليست ملك الحكومة. .

وأشار إلى أن، الحكومة لا تمتلك قرار إغلاق المؤسسات الصحفية كما أشيع فى الفترة الأخيرة، بأن جريدة ستدمج مع أخرى ويتم غلق أخرى.

وأوضح أن الحكومة حريصة على المؤسسات الصحفية القومية و هناك ارتفاع كبير فى أسعار منتجات الصحف سواء من الاوراق و الاحبار.

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