علاج الإدمان: مخدر الاستروكس يؤثر على الجهاز العصبي

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن مخدر الاستروكس يؤثر على الجهاز العصبي للمتعاطى ويزيد من الهلاوس.



وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن 28% من الحالات التى بدأنا فى علاجها كانت تتعاطى مخدر الحشيش.



وأشار إلى أن هناك 12 ألف سائق خضعوا للكشف خلال الـ 3 سنوات الماضية وكانت النسبة 12% متعاطين وأوضح أن أى شخص يتم اكتشاف أنه يتعاطى يتم إحالته للنيابة العامة.



وكشف أن نسبة المتعاطين للمخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة انخفض من 8% إلى 2%.