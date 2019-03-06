حسن الخلعي يطرح أغنية أوعى الوحش مع جوهرة .. فيديو

طرح المطرب حسن الخلعي أحدث أغانيه بعنوان "أوعى الوحش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "اليوتيوب"، بالتعاون مع الراقصة الروسية جوهرة.



"أوعى الوحش" كلمات محمد البوغه وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، وهندسة صوتية أحمد جودة وإنتاج فري ميوزيك نصر محروس وإخراج عبد المنعم ربيع.



ولأول مرة تشارك جوهرة في عمل فني كمطربة، وتقوم بأدائها باللغة المصرية كديو غنائي مع المطرب حسن الخلعي.