شاهد.. مدرس بالإسكندرية ينظف حوش المدرسة بـ يديه

عرضت الإعلامية جيهان لبيب، فيديو لمدرس بمدينة الإسكندرية يقوم بتنظيف حوش المدرسة بيديه، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور.



وأشادت "لبيب" بدور المدرس الذي يعطي درسا في التحضر والأخلاق لتلاميذه من النشء، مؤكدا أنه مثال حي للمعلم المصري الحقيقي الراغب في إعداد الأجيال القادمة.



وأظهر الفيديو المدرس خلال محاولة تنظيف حوش المدرسة، حيث قام بتسليك بالوعة مياه مسدودة داخل الحوش، نتيجة للأمطار مساء أمس.