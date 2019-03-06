ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. مدرس بالإسكندرية ينظف حوش المدرسة بـ يديه

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:18 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت الإعلامية جيهان لبيب، فيديو لمدرس بمدينة الإسكندرية يقوم بتنظيف حوش المدرسة بيديه، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور.

وأشادت "لبيب" بدور المدرس الذي يعطي درسا في التحضر والأخلاق لتلاميذه من النشء، مؤكدا أنه مثال حي للمعلم المصري الحقيقي الراغب في إعداد الأجيال القادمة.

وأظهر الفيديو المدرس خلال محاولة تنظيف حوش المدرسة، حيث قام بتسليك بالوعة مياه مسدودة داخل الحوش، نتيجة للأمطار مساء أمس.

ترشيحاتنا

تفاصيل مروعة لذبح شاب عربي في لندن..المتهمان استدرجا يوسف لقتله بدافع العنصرية

تقرير: البنك المركزي التركي يدفع الليرة إلى الغرق

عمومية المهندسين توافق على زيادة المعاشات 100 جنيه

أحمد موسى يرد على معتز مطر حول القبض على والدته .. فيديو

مفاجأة.. ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أحمد حجازي

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

كرم جبر: الحكومة وافقت على زيادة البدل ٢٥% بجهد ضياء رشوان..فيديو

خالد الجندي: صيام أول رجب بدعة وليس من الدين في شيء

الأهلي يفوز على بيراميدز في بطولة الجمهورية

كبرى شركات تأجير السيارات في تركيا تعلن إفلاسها

حكاية 10 سنين تار.. صفعة لنجل العمدة أشعلت سلسال دم أوسيم

بيان جديد رسمي من اللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

فيديو

شاهد.. مدرس بالإسكندرية ينظف حوش المدرسة بـ يديه
فيديوجراف| ثعلب يصيب شرطيا برصاصة في صدره
مانشستر يونايتد يتقدم على سان جيرمان 2/1 في الشوط الاول..فيديو
حسن الخلعي يطرح أغنية أوعى الوحش مع جوهرة .. فيديو
كرم جبر: الحكومة خفضت دعم الصحف القومية للثلث.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟