وزير الأوقاف: دعوة الجماعة الإرهابية للإضرار بالوطن أسوأ أنواع الخيانة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعوة بعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى الإضرار بالوطن ومصالحه العليا وصورته في الداخل أو الخارج، وقيام المفسدين في الأرض منهم باستهداف مقدرات الوطن ومحاولة النيل منه وسفك دماء الآمنين من أبنائه بغير حق افتراء على الله ورسوله، كل ذلك فضلًا عن كونه إجرامًا وإثمًا كبيرًا فإنه يعد من أسوأ أنواع الخيانة الوطنية.





وأضاف "جمعة"، في بيان منذ قليل، أن هؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم للشيطان وأعداء الأمة، يجب التعامل معهم ومع كل من يروج لأفكارهم أو يتبناها أو يدعو إليها بمنتهى الحسم، حتى يستأصل شأفة الإرهاب الغادر ونقتلعه من جذوره، ونخلص البشرية كلها من شروره وآثامه.





وتابع الوزير: يجب أن نتعامل بنفس القوة والحسم مع كل من يروج لهذه الدعوات بأي طريق كان، ونؤكد أن التستر على أي من هذه العناصر خيانة للدين والوطن، أما التمكين لأي من هذه العناصر في أي مفصل من مفاصل الدولة فهو جريمة كبرى في حق الوطن.