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حوادث

اعتقدت أنه فلفل أسمر .. تسمم ربة منزل بعد تناولها طعام به سم فئران بالبحيرة

الخميس 07/مارس/2019 - 09:26 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيبت ربة منزل بحالة تسمم حاد أثر تناولها طعام وضعت عليه سم فئران اعتقادا بأنه فلفل أسمر، وتم نقل المصابة لمركز السموم بالمستشفى العام بإيتاى البارود.

 تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة يفيد بوصول المدعوة منى .ع.ع.36 سنة ربة منزل ومقيمة قرية زرقون بمركز دمنهور مصابة "بادعاء تسمم - نتيجة تناول مادة غير معلومة"، وتم حجزها بقسم السموم تحت الملاحظة. 

وبسؤالها قررت بتناولها بعض الأطعمة عقب وضع سم فئران عليها (عن طريق الخطأ) اعتقادًا أنه فلفل أسمر ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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